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AH股新聞

27/05/2025 09:01

《中國要聞》京傳起草「中國製造２０２５」新方案，謀求科技自主

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，在「中國製造２０２５」即將
收官之際，北京正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃。此舉表明，在美國推動製造業回流
及中國經濟自身面臨再平衡的背景下，北京謀求繼續加強先進製造實力的願景。據悉，接續計劃
將優先考慮包括芯片製造在內的關鍵技術及裝備。
　
＊目標續穩製造業ＧＤＰ佔比＊
　
　　知情人士稱，為避免招致西方國家批評，相關計劃可能不再以「中國製造２０２５」這樣的
形式命名。同時，中國還制定於明年３月兩會期間公布下一個５年計劃，即「十五五」
（２０２６至２０３０年）規劃。總體而言，中國的目標是在中長期保持製造業在國內生產總值
（ＧＤＰ）中的比重基本穩定。製造業目前佔中國經濟總量約四分之一。
　
　　知情人士透露，官員們仍在討論是否將提高消費在ＧＤＰ佔比的數字目標納入「十五五」規
劃。由於目前沒有特別好的拉動消費的抓手，有關部門目前傾向於不為此設置量化目標。
　
＊暫未設促消費量化目標＊
　
　　報道指，北京目前討論表明，盡管美國等批評中國的產業政策加劇貿易不平衡，但中國仍維
持製造業強國的整體戰略。雖然規劃細節尚存變數，但維持製造業佔比的決心和對設定消費成長
量化目標的遲疑，表明中國決策者們可能更傾向於加強對科技創新的支持，以應對未來五年不斷
增加的外部挑戰。
　
　　國家主席習近平上周考察河南洛陽軸承集團時表示，中國堅持發展實業並成為世界製造業第
一大國，「這條路走對了。我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。」
（ｒｙ）

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