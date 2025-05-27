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AH股新聞

27/05/2025 13:53

《中國要聞》李強：中方願同柬埔寨加強基建、製造等領域合作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國國務院總理李強今日在吉隆坡出席東盟－中國－海合會峰
會期間會見柬埔寨首相洪瑪奈。李強表示，中方鼓勵更多中國企業赴柬投資，願同柬方加強基礎
設施建設、數字經濟、先進製造、清潔能源等領域合作，推動貿易投資自由化便利化，進一步擴
大經貿合作規模。
　
　　李強表示，中方願同柬方加快推進高質量共建「一帶一路」和柬埔寨「五角戰略」對接，加
快落實「工業發展走廊」和「魚米走廊」合作規劃，培育更多合作新亮點和增長極。另外，近期
雙方共同打擊跨境犯罪取得積極成效，希望採取更有力、更有效措施，維護兩國人民安全。當前
國際形勢動盪加劇、亂象增多，中方願同柬方等地區國家一道，加強團結協作，共同反對單邊主
義、強權政治，維護國際公平正義，維護多邊貿易體制和產供鏈穩定暢通，為世界和平穩定、繁
榮發展注入更多正能量。
　
　　洪瑪奈表示，柬方願同中方保持高層交往，發揮好各類對話機制作用，促進務實合作，加強
人文交流，共同打擊跨國犯罪。柬方支持習近平主席提出的三大全球倡議，期待同中方進一步加
強多邊協作，堅持多邊主義，反對保護主義，維護地區安全穩定，促進世界共同發展。（ｒｙ）

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