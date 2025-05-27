【ＡＩ】騰訊副總裁：技術重塑個體創作生態，催生小微創意公司

《經濟通通訊社２７日專訊》今日，在２０２５文化強國建設高峰論壇的「文化和科技融合

發展」分論壇上，騰訊集團（００７００）副總裁、騰訊研究院院長司曉表示，人工智能的技術

迭代與應用創新加速並行發展，推動文化內容行業進一步智能化，並為行業發展帶來創新與擴容

的新機遇。



在司曉看來，大模型技術的突破正帶來三重範式革命：一是創作大眾化，消弭專業技術門檻

，例如Ｓｕｎｏ能讓用戶實現三分鍾創作一首歌曲；二是生產智能化，通過文本、圖像、視頻的

跨模態轉換來重構工作流，節省專業創作者在動畫過渡幀制作和上色等重複性工作中的投入；三

是生態普惠化，形成「ＡＩ平權」效應，真正實現內容創作的全民化，讓每個人都有機會成為創

作者。



「大模型重塑個體創作生態，未來會有更多小微甚至一人創意公司誕生。一位創作者加上

ＡＩ工具就相當於一個專業團隊的生產力。」司曉以影視創作領域為例表示，單個創作者借助

Ａｇｅｎｔ系統即可完成劇本構思、分鏡設計甚至後期制作等全流程工作。「這標誌著『超級個

體』時代的來臨，個體生產力將獲得前所未有的解放，組織形態將迎來深刻變革。」（ｊｑ）

