《Ａ股行情》滬指低開０﹒０１％，中國據報正制定科技自主規劃

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深三大指數今早輕微低開，滬綜指低開０﹒０１％，報

３３４６﹒５點，深成指低開０﹒１７％，創業板指低開０﹒１８％。有報道引述消息，在「中

國製造２０２５」即將收官之際，中國政府正起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將半導體

製造等高科技技術及設備列為優先。同時，中國還制定於明年３月兩會期間公布下一個５年計劃

，即「十五五」（２０２６至２０３０年）規劃。



穆迪國際信用評級決定維持中國主權信用評級「Ａ１」和負面展望不變。國家財政部昨回應

表示，穆迪決定是對中國經濟向好前景的正面反映，指去年四季度以來，政府實施一攬子宏觀經

濟調控政策，經濟指標回升向好，市場預期和信心穩定，債務中長期可持續性增強。下一步，一

系列增量政策和存量政策還將協同發力、持續顯效，為經濟高質量發展提供堅實支撐。無論外部

環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。



另外，官媒《中國證券報》引述專家表示，近期影響人民幣匯率的內外部因素均出現一定的

積極變化，預計短期內人民幣匯率將保持溫和偏強走勢，並有望提振人民幣資產的整體吸引力。



人行今日進行４４８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有３５７０億元

逆回購到期，即今日淨投放９１０億元。（ｒｙ）

