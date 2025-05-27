《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３３％汽車股弱，消費板塊仍強

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市今日早盤偏弱，滬指上午收跌０﹒３３％，報
３３３５﹒７６點，深成指跌０﹒８７％，創業板指亦跌０﹒９８％。滬深兩市半日成交額
６１０５億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３６６億元或５﹒６％；個股跌多漲少，兩
市超３３００隻個股下調。
板塊方面，有色、ＰＥＥＫ材料、汽車及半導體等板塊跌幅居前。其中，汽車股上午跌
１﹒３％ ，比亞迪（深：００２５９４）挫超３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌近２％
。國家統計局公布首４月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，整體利潤達２１１７０﹒２億元
，同比增長１﹒４％，增速較１－３月加快０﹒３個百分點，不過主要行業當中，汽車製造業下
降５﹒１％。
此外，大消費板塊集體走強，食品飲料、寵物經濟、ＩＰ經濟等方向領漲，有友食品
（滬：６０３６９７）及泉陽泉（滬：６００１８９）等多股漲停。今年６１８大促各電商紛紛
搶跑，於５月已陸續展開促銷。美團最新宣布聯合百大餐飲、零售品牌，於５月２８日至６月
１８日開啟６１８大促活動，將面向全體消費者發放６１８元神券包。天貓也將於明晚８點推出
全新８８ＶＩＰ大額消費券，無湊單門檻，簡化優惠規則。（ｒｙ）
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