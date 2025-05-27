《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％四連挫，成交不足萬億

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市繼續淡靜，指數走勢持續偏弱，滬綜指四連挫，今日

收跌０﹒１８％，報３３４０﹒６９點，深成指跌０﹒６１％，創業板指收低０﹒６８％。兩市

成交失萬億，僅９９８９億元（人民幣．下同），較上個交易日減１１０億元或１％。



盤面上，農藥化肥股午後突然爆發，中農聯合（深：００３０４２）等多股漲停。消費股一

度走強，食品飲料及寵物經濟領漲。下跌方面，有色金屬、半導體、英偉達概念陷入調整；早前

有知情人士表示，中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將優先支持包括半導體

製造在內的關鍵技術及裝備，惟消息對芯片股並無提振。



此外，汽車股整體收低，比亞迪（深：００２５９４）跌２﹒２５％，報３７２﹒４１元；

比亞迪掀新一輪價格戰，長城汽車董事長魏建軍日前稱汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍

未爆破。《第一財經》走訪多家供應商，發現隨著汽車市場打價格戰，上遊企業利潤空間持續壓

縮至１０％，貨款回帳期也長達１２０天。業內人士認為，價格戰可能導致供應商陷入虧損和汽

車質量安全問題。



國家統計局今早公布的首４月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，整體利潤達

２１１７０﹒２億元，同比增長１﹒４％，增速較１－３月加快０﹒３個百分點，不過主要行業

當中，汽車製造業利潤下降５﹒１％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８３９﹒４０ －０﹒５４

上證指數 ３３４０﹒６９ －０﹒１８ ３９４４﹒０９

深證成指 １００２９﹒１１ －０﹒６１ ６０４５﹒１７

創業板指 １９９１﹒６４ －０﹒６８

科創５０ ９７２﹒９２ －０﹒９５

Ｂ股指數 ２５６﹒８８ －１﹒０３ １﹒３２

深證Ｂ指 １１９０﹒２５ －０﹒０５ ０﹒４０

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