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AH股新聞

27/05/2025 10:30

《中國要聞》浙江：推動外貿優品納入消費品「以舊換新」範圍

　　《經濟通通訊社２７日專訊》浙江省經濟和信息化廳起草《關於進一步加強工貿聯動支持企
業穩產減負增效的實施意見（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。意見稿其中提出，要大力
支持消費品出口轉內銷，推動外貿優品納入消費品「以舊換新」政策實施範圍，積極組織外貿企
業參加國家和浙江省舉辦的外貿優品中華行活動，推廣境外旅客購物離境退稅「即買即退」服務

　
　　加速出口產品國內外標準轉換，完善強制性產品（ＣＣＣ認證）認證制度，開闢認證綠色通
道簡化認證流程。聯合直播平台、電商、高速服務區、線下商超、展覽會博覽會等各類渠道開設
浙產優品出口轉內銷專區，鼓勵對相關流量費、展位費、租金等費用進行優惠減免。
　
＊統籌做好國際經貿摩擦應對＊
　
　　此外，要深入推進「千團萬企」拓市場增訂單。大力支持製造業企業境外參展，對符合條件
的參展企業和展會、展覽中介機構給與政策支持。開展「浙里出海」貿促服務專項行動，打響「
浙江國際貿易展覽會」品牌。鼓勵各地根據實際增加國際性展會支持目錄，加力支持企業重點開
拓「一帶一路」等新興市場，推動外貿企業應展盡展、全力促展。
　
　　統籌做好國際經貿摩擦應對。加強貿易形勢研判，強化摩擦應對輔導，針對受制裁打壓重點
企業，建立集成式「支持政策工具箱」，配套「免申即享」、「輔助申報」、「擇優兌現」等系
列服務。建立產業鏈供應鏈「白名單」企業數據庫，完善常態化監測分析和動態調整機制，對符
合條件的企業給予政策支持。（ｓｌ）

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