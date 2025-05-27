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AH股新聞

27/05/2025 10:56

《中國監管》網信辦全力整治「開盒」，促抖音等平台落實打擊行動

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中央網信辦近日專門印發通知，從阻斷「開盒」信息傳播、完
善預警機制、加大懲治力度、優化保護措施、加強宣傳引導等多個維度明確工作要求，督促各地
網信部門、各網站平台進一步強化「開盒」問題整治工作。同時，召開專題部署會議，要求微博
、騰訊、抖音、快手、百度、小紅書、知乎、嗶哩嗶哩、豆瓣等多家重點網站平台，對照通知抓
好各項任務落實，切實履行主體責任，以「零容忍」態度堅決打擊「開盒」亂象。
　
　　據了解，「開盒」是網絡用語，意思是將原本隱藏的個人資訊，像打開盒子一樣公諸於世。
「開盒」者通常是透過非法手段（如人肉搜索、盜取帳號等）來收集他人的個人資料，包括姓名
、照片、住址、聯絡方式等，再公開相關資料來進行網路暴力、騷擾，甚至敲詐勒索。
　
＊近期就開盒問題處罰３家大型網站平台＊
　
　　中央網信辦有關負責人表示，「開盒」問題直接關係人民群眾切身利益，近段時間以來，網
信部門結合職責，深入開展整治工作，全面清理各類涉「開盒」違法違規信息，從嚴處置傳播相
關內容的帳號和群組，依法按程序處罰３家大型網站平台，組織重點網站平台定期發布治理公告
，公布典型案例，並向公安機關通報違法犯罪線索。
　
　　中央網信辦有關負責人強調，利用「開盒」等方式非法獲取並公開他人個人信息，涉嫌違法
犯罪，性質極為惡劣。下一步，中央網信辦將繼續堅持高強度打擊和高力度保護並重，著力做好
「開盒」問題整治工作。
　
＊督促網站平台深入清理開盒資訊，設舉報快速入口＊
　
　　一是全力阻斷傳播渠道。督促網站平台深入清理各類違法發布個人信息，誘導網民跟進洩露
隱私，借機進行攻擊謾罵、嘲諷貶低的內容，清理教授、買賣或者提供「開盒」方法、教程和服
務等信息內容，對於組織煽動「開盒」、提供「開盒」服務等賬號、群組，一律予以關閉或者解
散。
　
　　二是升級完善保護措施。指導網站平台在前期治理網絡暴力的基礎上，進一步升級完善防護
措施，加大「開盒」風險提示力度，設置涉「開盒」舉報快速入口，及時核實網民投訴舉報，最
大限度幫助網民防範和處置「開盒」問題風險。
　
　　三是加大打擊懲治力度。結合個人信息保護系列專項行動，深入治理違法違規收集使用個人
信息等問題，會同有關部門嚴厲打擊洩露、盜取、販賣個人信息，以及利用個人信息開展違法犯
罪活動等行為。此外，也希望廣大網民提高防「開盒」意識，強化個人信息保護，自覺抵制相關
行為，共同營造清朗有序的網絡空間。（ｓｌ）

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