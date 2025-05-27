【車企血戰】車企價格戰擠壓上游企業利潤，業內憂陷質量安全問題

《經濟通通訊社２７日專訊》比亞迪、吉利銀河、上汽通用等車企近日陸續發布降價促銷活

動引發市場關注，內地汽車市場或掀起新一輪價格戰。據《第一財經》報道，此前曾走訪多家供

應商，發現隨著汽車市場打起價格戰，上游企業利潤空間持續壓縮至１０％，貨款回帳期也長達

１２０天。業內人士認為，價格戰可能導致供應商陷入虧損和汽車質量安全問題。



比亞迪日前宣布推出限時一口價或限時補貼，涉及王朝網、海洋網共２２款智駕版車型，最

高補貼達５﹒３萬元（人民幣．下同）。



吉利銀河跟進，宣布限時補貼活動，對吉利銀河旗下７款車型直接給出最高１﹒８萬元的現

金補貼，基本上是八折賣車，其中近期上市的大熱門車型吉利銀河星耀８起售價降至１１﹒５８

萬元，吉利星願更只需５﹒９８萬元起。



上汽通用別克也推出雙百萬感恩禮遇限時活動，昂科威一口價１６﹒９９萬元起，君越一口

價１５﹒９９萬元起，並提供１０００元定金抵３０００元購車金、最高置換補貼２﹒５萬╱

２﹒４萬元等權益。



國家統計局今早公布的首４月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，整體利潤達

２１１７０﹒２億元，同比增長１﹒４％，增速較１－３月加快０﹒３個百分點，不過主要行業

當中，汽車製造業利潤下降５﹒１％。（ｓｌ）

