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AH股新聞

27/05/2025 09:36

【聚焦數據】４月全國規模以上工業企業利潤增３％，增速加快

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－４月，全國規模以上工業企業實現利潤
總額２１１７０﹒２億元（人民幣．下同），同比增長１﹒４％，增速較１－３月加快０﹒３個
百分點。４月當月，規模以上工業企業利潤同比增長３﹒０％，增速較３月的２﹒６％加快
０﹒４個百分點。
　
　　１－４月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７０２２﹒８億元，同比下降
４﹒４％；股份制企業實現利潤總額１５５９６﹒４億元，增長１﹒１％；外商及港澳台投資企
業實現利潤總額５４２９﹒２億元，增長２﹒５％；私營企業實現利潤總額５７０６﹒８億元，
增長４﹒３％。
　
　　１－４月份，採礦業實現利潤總額２８７５﹒０億元，同比下降２６﹒８％；製造業實現利
潤總額１５５４９﹒３億元，增長８﹒６％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
２７４５﹒８億元，增長４﹒４％。
　
＊汽車製造業利潤降５﹒１％，農副食品加工業增近五成＊
　
　　１－４月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長４５﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加
工業增長２４﹒５％，電氣機械和器材製造業增長１５﹒４％，專用設備製造業增長１３﹒２％
，通用設備製造業增長１１﹒７％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１１﹒６％，電力
、熱力生產和供應業增長５﹒６％，紡織業增長３﹒７％，非金屬礦物製品業下降１﹒６％，化
學原料和化學制品製造業下降４﹒４％，汽車製造業下降５﹒１％，石油和天然氣開採業下降
６﹒９％，煤炭開採和洗選業下降４８﹒９％，石油煤炭及其他燃料加工業同比增虧，黑色金屬
冶煉和壓延加工業同比由虧轉盈。
　
　　１－４月，規模以上工業企業實現營業收入４３﹒４４萬億元，同比增長３﹒２％；發生營
業成本３７﹒１６萬億元，增長３﹒４％；營業收入利潤率為４﹒８７％，同比下降０﹒０９個
百分點。（ｓｌ）

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