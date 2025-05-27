【數據解讀】統計局：工業企業利潤穩定恢復，展現強大抗衝擊能力

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－４月，全國規模以上工業企業實現利潤

總額２１１７０﹒２億元（人民幣．下同），同比增長１﹒４％，增速較１－３月加快０﹒６個

百分點。４月當月，規模以上工業企業利潤同比增長３﹒０％，增速較３月的２﹒６％加快

０﹒４個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，４月份，各地區、各部門加快落實更加積極有

為的宏觀政策，有力有效應對外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增

長加快。特別是以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快，彰顯工業經濟

發展韌性。



總體看，１－４月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出中國工業強大韌性和抗衝擊能力

。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩

步恢復的基礎還需繼續鞏固。下階段，要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，推動科技創新

和產業創新融合發展，優化調整產業結構，加快傳統產業轉型升級，培育壯大新興產業，促進工

業企業效益持續恢復向好。



＊裝備製造業拉動作用突出，７個行業利潤兩位數增長＊



從行業看，１－４月，在４１個工業大類行業中，有２３個行業利潤同比增長，增長面近六

成。其中，裝備製造業利潤同比增長１１﹒２％，較１－３月加快４﹒８個百分點；拉動全部規

模以上工業利潤增長３﹒６個百分點，拉動作用較１－３月增強１﹒６個百分點。裝備製造業的

８個行業中，有７個行業利潤實現兩位數增長，６個行業較１－３月份增速加快，其中，儀器儀

錶、電氣機械、通用設備、電子等行業利潤分別增長２２﹒０％、１５﹒４％、１１﹒７％、

１１﹒６％，較１－３月加快６﹒７個、７﹒９個、２﹒２個、８﹒４個百分點。



＊半導體器件專用設備製造利潤大增１０５％＊



１－４月，高技術製造業利潤同比增長９﹒０％，較１－３月加快５﹒５個百分點，增速高

於全部規模以上工業平均水平７﹒６個百分點。其中，生物藥品製品製造、飛機製造等行業利潤

同比增長２４﹒３％、２７﹒０％；半導體器件專用設備製造、電子電路製造、集成電路製造等

行業利潤分別增長１０５﹒１％、４３﹒１％、４２﹒２％；智能車載設備製造、智能無人飛行

器製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長１７７﹒４％、１６７﹒９％、８０﹒９％。



在大規模設備更新相關政策帶動下，１－４月，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長

１３﹒２％、１１﹒７％，合計拉動規模以上工業利潤增長０﹒９個百分點。其中，電子和電工

機械專用設備製造、通用零部件製造、採礦冶金建築專用設備製造等行業利潤快速增長，增速分

別為６９﹒８％、２４﹒７％、１８﹒３％。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，家用電力

器具專用配件製造、家用廚房電器具製造、非電力家用器具製造等行業利潤分別增長１７﹒２％

、１７﹒１％、１５﹒１％。（ｓｌ）





