【大國博弈】嵐橋集團回應美基金擬購澳洲達爾文港租約：無意出售

《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報道，美國私募股權公司博龍資本

（Ｃｅｒｂｅｒｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＰ）對從中國嵐橋集團手中

收購澳洲達爾文港的租約表示興趣，不過嵐橋強調無意出售該資產。



＊博龍資本未與嵐橋方面會談或作出正式提議＊



嵐橋澳洲執行董事Ｂｅｎ Ｃｈｅｎｇ表示，博龍資本已與該港口的領導層舉行了初步會談

並表達了興趣，但尚未與嵐橋方面會談或作出正式提議或要約。他補充稱，嵐橋無意出售該港口

。



中國嵐橋集團於２０１５年以５﹒０６億澳元租用達爾文港９９年。達爾文港是澳洲最北端

的海事設施，每年約有２０００名美國海軍陸戰隊在此進行訓練。澳洲總理阿爾巴尼斯今年競逐

連任時承諾買回達爾文港營運權，令這項戰略資產重回澳洲手中，甚至稱如果找不到買家，可能

會將這項重要資產國有化。



而據澳洲傳媒周一晚間引述消息人士報道，博龍資本擬以略高於嵐橋５﹒０６億澳元的價格

競購其達爾文港租約，而嵐橋可能對１０億澳元左右的報價持開放態度。



＊博龍資本聯合創始人是美國國防部副部長＊



總部位於紐約的博龍資本與美國特朗普政府有關聯，其聯合創始人Ｓｔｅｖｅ

Ｆｅｉｎｂｅｒｇ於３月被任命為美國國防部副部長。博龍資本尚未回覆《彭博》的置評請求。



中國駐澳洲大使肖千日前指出，嵐橋在維護和建設達爾文港基礎設施等方面進行了大量投資

，希望澳方能謹慎處理港口租賃問題，並指「這樣的企業和項目應得到鼓勵而不是懲罰。在港口

虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。



中國外交部發言人毛寧則在今日的例行記者會上表示，有關的中國企業是通過市場方式獲得

達爾文港的租約，其合法權益應當受到充分保護。（ｓｌ）

