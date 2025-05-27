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AH股新聞

27/05/2025 17:55

【大國博弈】嵐橋集團回應美基金擬購澳洲達爾文港租約：無意出售

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報道，美國私募股權公司博龍資本
（Ｃｅｒｂｅｒｕｓ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＬＰ）對從中國嵐橋集團手中
收購澳洲達爾文港的租約表示興趣，不過嵐橋強調無意出售該資產。
　
＊博龍資本未與嵐橋方面會談或作出正式提議＊
　
　　嵐橋澳洲執行董事Ｂｅｎ　Ｃｈｅｎｇ表示，博龍資本已與該港口的領導層舉行了初步會談
並表達了興趣，但尚未與嵐橋方面會談或作出正式提議或要約。他補充稱，嵐橋無意出售該港口

　
　　中國嵐橋集團於２０１５年以５﹒０６億澳元租用達爾文港９９年。達爾文港是澳洲最北端
的海事設施，每年約有２０００名美國海軍陸戰隊在此進行訓練。澳洲總理阿爾巴尼斯今年競逐
連任時承諾買回達爾文港營運權，令這項戰略資產重回澳洲手中，甚至稱如果找不到買家，可能
會將這項重要資產國有化。
　
　　而據澳洲傳媒周一晚間引述消息人士報道，博龍資本擬以略高於嵐橋５﹒０６億澳元的價格
競購其達爾文港租約，而嵐橋可能對１０億澳元左右的報價持開放態度。
　
＊博龍資本聯合創始人是美國國防部副部長＊
　
　　總部位於紐約的博龍資本與美國特朗普政府有關聯，其聯合創始人Ｓｔｅｖｅ　
Ｆｅｉｎｂｅｒｇ於３月被任命為美國國防部副部長。博龍資本尚未回覆《彭博》的置評請求。
　
　　中國駐澳洲大使肖千日前指出，嵐橋在維護和建設達爾文港基礎設施等方面進行了大量投資
，希望澳方能謹慎處理港口租賃問題，並指「這樣的企業和項目應得到鼓勵而不是懲罰。在港口
虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。
　
　　中國外交部發言人毛寧則在今日的例行記者會上表示，有關的中國企業是通過市場方式獲得
達爾文港的租約，其合法權益應當受到充分保護。（ｓｌ）

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