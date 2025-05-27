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AH股新聞

27/05/2025 17:28

《汽車新勢力》文遠知行Ｒｏｂｏｔａｘｉ將上線沙特Ｕｂｅｒ試運

　　《經濟通通訊社２７日專訊》文遠知行（ＷｅＲｉｄｅ）全球化商業版圖進一步擴大，文遠
知行今日在旗下微信公眾號發文，公布沙特阿拉伯市場拓展戰略。作為進入沙特市場的第一步，
文遠知行已在利雅得、埃爾奧拉等沙特重點城市，測試並部署Ｒｏｂｏｔａｘｉ、
Ｒｏｂｏｂｕｓ、Ｒｏｂｏｓｗｅｅｐｅｒ等自動駕駛產品。其中，Ｒｏｂｏｔａｘｉ將在未來
數月內於沙特Ｕｂｅｒ平台上線試運營，並計劃於２０２５年內在沙特開展全面的商業化運營服
務。
　
＊Ｒｏｂｏｂｕｓ能解決「最後幾公里」出行難題＊
　
　　自動駕駛小巴Ｒｏｂｏｂｕｓ則已於沙特多個重點區域測試部署，包括法赫德國王醫療城
（Ｋｉｎｇ　Ｆａｈａｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｉｔｙ）、阿美石油公司（Ａｒａｍｃｏ）員工
社區、埃爾奧拉（ＡｌＵｌａ）、麗思．卡爾頓酒店（Ｔｈｅ　Ｒｉｔｚ－Ｃａｒｌｔｏｎ，　
Ｒｉｙａｄｈ）等，形成一條條聯通園區、景區與新城的流暢接駁紐帶。Ｒｏｂｏｂｕｓ適用於
傳統交通方式難以覆蓋或直達的區域，與新開通的利雅得地鐵（Ｒｉｙａｄｈ　Ｍｅｔｒｏ）完
美互補，解決「最後幾公里」出行難題。
　
　　此外，文遠知行無人掃路機Ｒｏｂｏｓｗｅｅｐｅｒ　Ｓ１已在利雅得第二醫療集群旗下的
法赫德國王醫療城開展作業，這是沙特乃至中東地區首個商業化運營的無人駕駛環衛項目。據介
紹，法赫德國王醫療城的建築結構十分複雜，連廊及庭院交錯分布。搭載Ｌ４級自動駕駛系統的
Ｒｏｂｏｓｗｅｅｐｅｒ可輕鬆處理這類密集、複雜場景，提供穩定、可靠的無人駕駛清潔服務
。（ｓｌ）

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