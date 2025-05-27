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27/05/2025 17:16

《中國要聞》國家大基金二期廈門成立產投公司，註冊資本五千萬

　　《經濟通通訊社２７日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，廈門元新蘭產業投資有限公司近日成立，
註冊資本５０００萬元人民幣，經營範圍包含：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產
管理服務；集成電路銷售；集成電路設計等。
　
　　企查查股權穿透顯示，該公司由國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司全資持股。
（ｓｌ）

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