《神州金融》興業銀行回應大額存款換實習機會：需經企業考核評估

《經濟通通訊社２７日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）私人銀行「大額存款換實習」

一事引發廣泛關注。財聯社引述興業銀行方面回應稱，該計劃是私行部與教育公司合作，為私行

高淨值客戶提供的增值服務，但是由於項目在營銷時設置了資金的門檻，引發公眾質疑。



興業銀行強調，該項目並非僅基於客戶資產提供實習機會，實習人員需通過企業設定的標準

化流程，包括簡歷篩選、筆試及面試等，經雙向評估後方可確定最終人選。項目採用市場化雙向

選擇機制，不接受針對實習企業、崗位及區域等具體要求的定向申請，由企業和實習人員根據實

際需求自主匹配。



內地近日有網民發現，興業銀行私人銀行微信公眾號發文宣布推出「２０２５菁英實習計劃

」，只要「非私行客戶新增資金１０００萬元以上，存量私行客戶新增資金５００萬元以上」，

銀行就會為客戶子女提供知名企業實習機會，覆蓋企業包括摩根大通、花旗銀行、中金資本、中

信建投、普華永道、微軟、阿里巴巴、谷歌、字節跳動、奧美、新華社、奔馳等知名５００強企

業，惟實習期內資金不得轉移。



字節、中信建投等企業已發文闢謠，稱實習崗位沒有這種招聘方式。（ｓｌ）

