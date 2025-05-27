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AH股新聞

27/05/2025 16:22

《中國要聞》山東一化工廠爆炸傷亡未明，應急管理部派員增援

　　《經濟通通訊社２７日專訊》山東濰坊高密市友道化學有限公司一車間今日上午１１時５７
分發生爆炸，現場出現巨大蘑菇雲，周邊建築物玻璃被衝擊波震碎。當地政府立即啟動應急響應
機制，對周邊一公里區域實施封閉管控，並疏散人群。當地消防救援隊伍已派出５５車、２３２
人到場處置；應急管理部亦調派國家消防救援力量、國家安全生產專業救援力量前往增援，同時
協調醫療衛生專家參與傷員救治。事故原因和傷亡情況需進一步核實。
　
　　據友道化學官網，該公司為豪邁集團間接控股子公司，成立於２０１９年，註冊資本１０億
元人民幣，主要從事農藥及醫藥中間體生產，核心產品氯蟲苯甲酰胺原藥今年４月獲得美國環保
署登記許可，成中國首家在美國獲得該產品自主登記的企業。
　
　　爆炸發生後，其關聯上市公司豪邁科技（深：００２５９５）股價盤中跌超過４％，收跌
３﹒６％，報６０﹒１６元人民幣。
　
　　天眼查信息顯示，友道化學為山東豪邁化學有限公司控股子公司，持股比例為
９７﹒３７５％，山東豪邁化學有限公司則為豪邁集團全資子公司。豪邁集團董事長為張恭運，
其還是豪邁科技持股３０﹒２１％的控股股東，同時是友道化學實控人。（ｓｌ）

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