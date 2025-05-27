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27/05/2025 15:54

《中國要聞》陸家嘴論壇今年６月１８－１９日上海舉行

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據上海金融官微消息，２０２５陸家嘴論壇將於２０２５年６
月１８日至１９日在上海舉辦。這是由上海市人民政府和中國人民銀行、國家金融監督管理總局
、中國證監會共同主辦的高層次經濟金融論壇。（ｓｌ）

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