《中國要聞》陸家嘴論壇今年６月１８－１９日上海舉行

《經濟通通訊社２７日專訊》據上海金融官微消息，２０２５陸家嘴論壇將於２０２５年６

月１８日至１９日在上海舉辦。這是由上海市人民政府和中國人民銀行、國家金融監督管理總局

、中國證監會共同主辦的高層次經濟金融論壇。（ｓｌ）

