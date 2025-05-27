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AH股新聞

27/05/2025 15:38

《中國要聞》央視籲警惕網購「低價海外正品」陷阱，上海已拘十人

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據央視報道，上海警方早前破獲一宗特大跨境網絡售假案，揭
開假貨變成網絡直播間有認證的「全球購」店舖所謂「正版海外商品」的內幕，呼籲警惕直播間
「低價正品」陷阱。
　
　　報道指，上海的鄧先生早前在某網購平台「全球購」一場直播中下單。該直播間向消費者展
示了一張品牌「授權書」，強調所售衣服均是某外國品牌的正品，而且保證「境外直郵」，價格
還「全場七折」。不過，鄧先生收貨後發現衣服與正品質量相差甚遠，專櫃檢驗後認定是假貨。
　
＊運假貨至港澳等地再報關入境，申請「全球購」認證店舖＊
　
　　警方接到鄧先生報案後展開調查，發現該網店背後實際控制人是匙某和李某。他們採用「雙
公司運作」模式，先通過自己的深圳某貿易公司，將假貨運送至廣西、香港、澳門等地，在當地
保稅倉庫短暫停留後，再報關入境，為假冒服飾交稅，以此獲得進出口單據。他們就利用這些真
實單據連同自製的「品牌資質授權書」，在境內主流電商平台申請「全球購」店舖，騙取平台的
跨境商品標識。至於另一家公司則為廣州某品牌代理公司，負責直播引流和售後服務。
　
　　警方並發現，匙某和李某曾開了５家店，並因賣假貨被平台方面處罰過４次，不過每次關店
後，匙某和李某都會改頭換面重新註冊店舖，繼續做生意。
　
　　２０２４年１２月，警方在廣東、廣西同步展開收網行動，抓獲１０名犯罪嫌疑人，現場查
獲涉及４個品牌的假冒服飾２萬餘件，查封５處倉儲窩點。初步查證涉案金額超過２０００萬元
人民幣。目前，匙某、李某等１０名疑犯均被警方依法採取刑事強制措施，３人已被檢察機關批
准逮捕。（ｓｌ）

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