《神州金融》字節、中信建投否認能藉銀行大額存款獲得實習名額

《經濟通通訊社２７日專訊》針對近日網傳「通過銀行大額存款可獲得字節實習機會」的消

息，「字節跳動招聘」小紅書帳號發文強調是「假消息」，稱「相關傳聞不屬實，字節實習崗位

錄用均需符合公司業務招聘需求」。



此外，中信建投證券官網於「誠聘英才」欄目發布了一則長期聲明，內容指「公司未與其他

第三方建立任何形式的內推建立合作關係，不存在『保過』『留用』『付費內推』等方式招聘實

習員工，未向任何機構提供校園招聘考試資料和信息。所有上述情形均為騙局，請勿輕信」。



內地近日有網民指，興業銀行（滬：６０１１６６）私人銀行微信公眾號近日發文宣布推出

「２０２５菁英實習計劃」，只要「非私行客戶新增資金１０００萬元以上，存量私行客戶新增

資金５００萬元以上」，銀行就會為客戶子女提供知名企業實習機會，覆蓋企業包括摩根大通、

花旗銀行、中金資本、中信建投、普華永道、微軟、阿里巴巴、谷歌、字節跳動、奧美、新華社

、奔馳等知名５００強企業，惟實習期內資金不得轉移。



目前興業銀行私人銀行微信公眾號已找不到該篇文章。內媒《紅星新聞》則以客戶身份向興

業銀行私人銀行中心致電查詢，兩名工作人員證實有該項實習計劃，但報名已於上周結束，並提

到該計劃共有４０個名額。（ｓｌ）

