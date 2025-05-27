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AH股新聞

27/05/2025 07:57

【新股上市】吉宏股份近下限定價超購逾４８倍，暗盤飆超２６％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》吉宏股份（０２６０３）（深：００２８０３）公布Ｈ股招股
結果，最終發售價７﹒６８元，比招股下限高約２﹒６７％，香港公開發售部分共有約１﹒８５
萬名申請，超額認購約４８﹒３９倍，申請一手５００股的８９１０名申請中，４４５５名獲配
股份，分配比率５０％。該集團於今日上午９時掛牌。
　
　　該集團指，需申請６０００股方穩獲一手，分配比率８﹒３３％，「頂頭槌飛」涉
３３９﹒５５萬股，共有５名申請，各獲配１９﹒２萬股，分配比率５﹒６５％。香港公開發售
部分觸發回補機制，最終發售股份２０３７﹒３萬股，佔全球發售股份３０％。至於國際發售部
分超額認購約０﹒６２倍。該集團招股集資約５﹒２１億元。
　
　　綜合３大暗盤場，吉宏股份升逾兩成，賺９１５至１０１０元。其中，在耀才暗盤場表現最
佳，收報９﹒７元，較招股價７﹒６８元高２６﹒３％，一手帳面賺１０１０元。吉宏股份Ａ股
收報１５﹒５元人民幣（約為１６﹒８６港元），暗盤價仍較Ａ股折讓４２﹒５％至４３﹒６％

（ｗｈ）

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