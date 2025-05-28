《中國要聞》李強：「脫勾斷鏈」增多，堅持共享資源就能創造機遇

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李強在吉隆坡同馬來西亞總理安瓦爾、越南總理范

明政共同出席東盟－中國－海合會三方經濟論壇開幕式並致辭。李強表示，在當今時代背景下，

能夠攜手應對挑戰就是在創造機遇。面對地緣衝突和對立對抗加劇，堅持深化互信、增進團結，

就能創造長遠戰略機遇，實現長期穩定發展。面對保護主義和單邊主義抬頭，堅持擴大開放、消

除壁壘，就能創造廣闊市場機遇，讓各國在共建大市場中實現更加豐厚的利益共享。面對「脫勾

斷鏈」和「築牆設壘」增多，堅持共享資源、相互賦能，就能創造轉型升級機遇，增強各國產業

效能和持續發展動能。



＊中方願同東盟、海合會國家一道，加強發展戰略對接＊



李強指出，中國、東盟、海合會國家的友好合作源遠流長，站在深厚的歷史積澱上，三方合

作必將續寫新的輝煌，未來更加可期。我們將擁有更加充分的發展空間，更高水平的經濟效益，

更具活力的創新生態。中方願同東盟、海合會國家一道，加強發展戰略對接，深化區域一體化合

作，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，不斷開創共同發

展新局面。



＊中國經濟經得起狂風驟雨的洗禮＊



李強強調，中國將以自身高質量發展，為三方合作不斷注入新動能。從發展態勢來說，今年

以來，中國經濟持續回升向好，充分展示了強大穩定性。正如習近平主席指出：「中國經濟是一

片大海，而不是一個小池塘。」這片大海經得起狂風驟雨的洗禮，風浪過後只會更加深邃厚重、

包容開放。從宏觀政策來說，我們明確提出更加積極有為的宏觀政策取向，將持續加大逆周期調

節力度，有能力有信心保持中國經濟行穩致遠。從戰略取向來說，將把發展的戰略立足點更多放

在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升經濟的內在驅動力。將堅定不移擴大高水平開放，推

動國內國際雙循環相互促進，讓東盟和海合會國家以及世界各國企業共享中國發展機遇。



安瓦爾在致辭中表示，首次東盟－中國－海合會峰會發表了聯合聲明，對外發出三方團結合

作的有力聲音。中國是東盟和海合會國家的重要夥伴，在促進經濟發展、維護和平穩定、捍衛國

際公平正義方面發揮著重要作用。東盟秉持獨立自強理念，致力於深化同中國、海合會的夥伴關

係，加強經貿、投資等各領域互利合作，為促進地區乃至全球繁榮穩定作出更大貢獻。

