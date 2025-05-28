  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

28/05/2025 08:55

《中國要聞》李強：「脫勾斷鏈」增多，堅持共享資源就能創造機遇

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國務院總理李強在吉隆坡同馬來西亞總理安瓦爾、越南總理范
明政共同出席東盟－中國－海合會三方經濟論壇開幕式並致辭。李強表示，在當今時代背景下，
能夠攜手應對挑戰就是在創造機遇。面對地緣衝突和對立對抗加劇，堅持深化互信、增進團結，
就能創造長遠戰略機遇，實現長期穩定發展。面對保護主義和單邊主義抬頭，堅持擴大開放、消
除壁壘，就能創造廣闊市場機遇，讓各國在共建大市場中實現更加豐厚的利益共享。面對「脫勾
斷鏈」和「築牆設壘」增多，堅持共享資源、相互賦能，就能創造轉型升級機遇，增強各國產業
效能和持續發展動能。
　
＊中方願同東盟、海合會國家一道，加強發展戰略對接＊
　
　　李強指出，中國、東盟、海合會國家的友好合作源遠流長，站在深厚的歷史積澱上，三方合
作必將續寫新的輝煌，未來更加可期。我們將擁有更加充分的發展空間，更高水平的經濟效益，
更具活力的創新生態。中方願同東盟、海合會國家一道，加強發展戰略對接，深化區域一體化合
作，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，不斷開創共同發
展新局面。
　
＊中國經濟經得起狂風驟雨的洗禮＊
　
　　李強強調，中國將以自身高質量發展，為三方合作不斷注入新動能。從發展態勢來說，今年
以來，中國經濟持續回升向好，充分展示了強大穩定性。正如習近平主席指出：「中國經濟是一
片大海，而不是一個小池塘。」這片大海經得起狂風驟雨的洗禮，風浪過後只會更加深邃厚重、
包容開放。從宏觀政策來說，我們明確提出更加積極有為的宏觀政策取向，將持續加大逆周期調
節力度，有能力有信心保持中國經濟行穩致遠。從戰略取向來說，將把發展的戰略立足點更多放
在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升經濟的內在驅動力。將堅定不移擴大高水平開放，推
動國內國際雙循環相互促進，讓東盟和海合會國家以及世界各國企業共享中國發展機遇。
　
　　安瓦爾在致辭中表示，首次東盟－中國－海合會峰會發表了聯合聲明，對外發出三方團結合
作的有力聲音。中國是東盟和海合會國家的重要夥伴，在促進經濟發展、維護和平穩定、捍衛國
際公平正義方面發揮著重要作用。東盟秉持獨立自強理念，致力於深化同中國、海合會的夥伴關
係，加強經貿、投資等各領域互利合作，為促進地區乃至全球繁榮穩定作出更大貢獻。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處