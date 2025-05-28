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AH股新聞

28/05/2025 09:11

《提振Ａ股》中國誠通：全力完成專項債注資、科創基金設立等任務

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國資委國有資本運營平台－－中國誠通召開２０２５年度金融
和基金工作會，董事長奚正平出席會議時指出，要緊扣專項債注資、科創基金設立、增持貸投資
等重點任務，全力以赴完成各項任務目標，統籌發展和安全，以務實舉措推動金融和基金業務在
服務國家戰略中實現新突破。
　
　　奚正平指出，作為國有資本運營公司，集團持續深化金融布局結構，構建起涵蓋基金投資、
股權運作、融資租賃等業務的綜合性金融業務體系。通過強化基金投資引領、打造產融結合生態
、開展上市公司股權運作等，有效服務於國資央企產業升級和戰略性新興產業發展，在維護資本
市場穩定、支持科技創新等國家戰略任務中充分發揮了「國家隊」作用。
　
　　總經理郭祥玉強調，要抓緊落實國務院國資委黨委巡視反饋問題和金融風險專項治理問題整
改要求，以扎實的整改工作成效提升發展質量，服務國家戰略，築牢不發生系統性風險的底線。
　
　　中國誠通旗下上市公司包括中國誠通發展集團（００２１７）、岳陽林紙
（滬：６００９６３）、冠豪高新（滬：６００４３３）、中冶美利雲（深：０００８１５）。
（ｅｗ）

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