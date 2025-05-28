《駐京專電》北京印發人工智能賦能新型工業方案，最高支持３千萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市經濟和信息化局發布關於印發《北

京市人工智能賦能新型工業化行動方案（２０２５年）》的通知，其中提出，布局智能產品關鍵

產能。針對ＡＩ ＰＣ、ＡＩ手機、ＡＩ眼鏡、智能機器人等智能產品，支持有條件的企業牽頭

建設中試平台、智能產品柔性生產線，對符合條件的中試平台及柔性產線建設項目給予最高不超

過５０００萬元（人民幣．下同）支持。



＊打造行業頭部大模型最高不超過３０００萬元支持＊



通知提出，打造行業頭部大模型。支持產業鏈龍頭企業、平台機構，聯合大模型企業、信息

軟件企業，圍繞行業全流程優化和關鍵環節突破，開發部署具有引領作用的行業大模型，實現真

實場景驗證並面向產業鏈中小企業推廣，對達到國內一流、國際領先水平的大模型算力成本給予

最高不超過３０００萬元支持。



構建高性能通用智能體。支持企業將工業機理、數據、知識與大模型相融合，打造適應性強

、數據處理與智能決策能力好、可感知環境和自主協同的通用智能體，突破傳統工業軟件重度依

賴經驗、適應環境受限、智能化不足的困境。對具有行業推廣性、顯著提升製造業效率和優化生

產管理的通用智能體，對其運營服務按調用算力成本給予最高不超過３０００萬元支持。



＊仿真驗證平台給予最高不超過５０００萬元支持＊



增強仿真驗證能力。支持企業面向工業的研發設計、生產製造、質量管控等環節，研發具有

自主知識產權的工業仿真軟件，提升仿真軟件智能化水平，搭建具有行業通用性的仿真平台，開

展大模型應用中試驗證，對承擔國家或北京市重點任務的仿真驗證平台給予最高不超過５０００

萬元支持。



加強智能安全保障。支持企業建設模型安全靶場，制定模型安全及性能評估標準、開展行業

模型及智能體評測，模擬多場景大模型安全攻擊，提供主動防御軟硬件工具和模型安全解決方案

，形成大模型多維風險評估體系，對具有行業影響力的安全保障平台給予最高不超過３０００萬

元支持。



＊新裝備、具身智能工廠分別給予最高不超過３０００萬元支持＊



提升裝備智能化水平。支持企業圍繞裝備研發、生產、運行及維護等多個環節，充分發揮語

言模型、多模態模型、科學智能、具身智能等多種大模型能力，提升裝備的研發設計水平，增強

裝備的感知、決策、執行能力，對符合條件的裝備智能化升級項目通過築基工程、揭榜掛帥等多

種方式予以支持，對具有示範推廣作用的新裝備給予最高不超過３０００萬元支持。



打造具身智能工廠示範標桿。支持製造業企業應用具身智能大模型、５Ｇ等技術，部署具身

智能機器人、智能裝備等設備，全面提升智能工廠的具身智能裝備密度、提高工廠數據驅動和智

能決策能力，形成人機協同新範式，建設具身智能工廠，對符合條件的示範項目給予最高不超過

３０００萬元支持。

