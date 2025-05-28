《駐京專電》北京大興機場口岸進出口規模累計破千億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》據北京海關，自２０１９年正式開關至今

年４月份，大興機場口岸累計進出口規模突破千億元大關，達１０２０億元（人民幣．下同）。



數據顯示，今年前４個月延續增長態勢，進出口１６１億元，同比增長６﹒８％。「空中絲

路」越飛越廣，２０１９年以來，大興口岸聯通１２７個共建「一帶一路」國家，合計進出口

５６３億元，佔大興口岸進出口總值的５５﹒２％。今年前４個月，經大興口岸對共建「一帶一

路」國家進出口７８﹒３億元，增長４８﹒６％。



北京海關口岸監管處處長於力介紹，近年來大興口岸進出口貨運量顯著增長，２０２３年首

次突破１０萬噸大關，２０２４年增長至２０﹒５萬噸；今年前４個月為６﹒８萬噸，同比增長

４﹒８％。隨著貨物量增長，國際班線也取得突破。５月９日，一架滿載服裝、飾品及航空電氣

元器件的空客Ａ３３０全貨機從大興機場啟航，直飛法國巴黎。這是大興機場２０２５年度首班

國際貨運包機，為中歐跨境電商搭建起全新「空中走廊」，滿足電商平台和大型項目貨物的跨境

運輸需求。全球跨境電商（京津冀）三中心相關業務負責人表示，「當前我們正在對接適合航空

貨運出口歐洲的企業，幫助這些企業降低物流成本、獲取海外訂單、開拓歐洲市場。」。

