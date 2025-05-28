《中國要聞》上海東方樞紐國際商務合作區年底前運行

《經濟通通訊社２８日專訊》據上海自貿試驗區管委會保稅區管理局，《上海東方樞紐國際

商務合作區控制性詳細規劃》近日獲批，國際商務合作區建設邁入新階段。該規劃將通過空間設

計與制度創新的協同，促進全球資源要素在區域內的集聚與高效配置。按計劃，２０２５年年底

前要實現先行啟動區封閉驗收和基本功能落地運行。



上海東方樞紐國際商務合作區規劃面積０﹒８８平方公里，依托浦東國際機場與上海東站「

空鐵融合」優勢，國際商務合作區致力於試點探索更高水平的跨境商務規則與便利化政策。上海

東方樞紐國際商務合作區管理局副局長趙峰介紹，作為全國首個同時便利人員、行李物品、貨物

進出的特殊功能區，這一國際商務合作區在制定規劃之初，就試圖打破傳統ＣＢＤ（中央商務區

）固化模式，區域內採用「模塊化網格系統」，每個空間單元均可靈活重組，形成適應未來產業

演變的「彈性」生態圈。



據介紹，國際商務合作區投入運行後，境外人員搭乘國際或地區航班自浦東國際機場入區，

無須核查中國簽證等入境許可，憑商務合作區綜合管理機構備案的有效邀請，可停留３０天，並

可根據需要申請延期。規劃還進一步明確如何在「開放便利」與「風險管控」之間取得平衡，包

括將引入智慧、無感的風險管控理念，在保障安全、高效管理的同時，最大程度減少人員、物資

流動過程中的阻礙與不便。（ｅｗ）

