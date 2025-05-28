《神州頭條》財經報章頭版摘要：４月規上工業企業利潤增長加快

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致信祝賀中國少年先鋒隊第九次全國代表大會召開

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「六一」國際兒童節即將到來之際，中國少年先鋒隊第九次全國代表大會２７日上午在京開幕。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，代表黨中央向大會的召開表示祝賀

，向廣大少先隊員、少先隊輔導員、少先隊工作者致以誠摯的問候，並祝全國的小朋友們節日快

樂。



４月份規模以上，工業企業利潤增長加快

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國家統計局５月２７日發布數據顯示，１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額

２１１７０﹒２億元，同比增長１﹒４％，較１－３月份加快０﹒６個百分點，延續恢復向好態

勢。國家統計局工業司統計師於衛寧介紹，４月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長

３﹒０％，較３月份加快０﹒４個百分點。「４月份，各地區、各部門加快落實更加積極有為的

宏觀政策，有力有效應對外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增長加

快。」於衛寧說。



多方合力深化國家級經開區改革創新

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商務部近日印發《深化國家級經濟技術開發區改革創新以高水平開放引領高質量發展工作方案》

。國新辦５月２７日舉行的國務院政策例行吹風會上，有關部門負責人表示，支持國家級經開區

提高招商質效，允許各地區統籌用好地方政府專項債券等資金支持國家級經開區建設、產業項目

建設，支持國家級經開區開發建設主體上市融資。





《上海證券報》



習近平致信祝賀中國少年先鋒隊第九次全國代表大會召開

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「六一」國際兒童節即將到來之際，中國少年先鋒隊第九次全國代表大會２７日上午在京開幕。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信。



奮力打頭陣，闊步走在前－－經濟大省挑大梁觀察

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經濟大省，是穩住全國經濟基本盤的「壓艙石」和拉動經濟增長的「火車頭」。面對複雜嚴峻的

外部環境，經濟大省深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，迎難而上、勇挑重擔、開拓創新

，以推進高質量發展的扎實行動和實際成效，有效應對風險挑戰、牢牢把握發展主動，在全國發

展大局中打頭陣、勇爭先、走在前、作示範。



１至４月規模以上工業企業利潤加快恢復

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國家統計局５月２７日發布的數據顯示，１至４月及４月單月的規模以上工業企業利潤加快增長

，近六成工業行業利潤同比增長。１至４月，全國規模以上工業企業利潤增長１﹒４％，較１至

３月加快０﹒６個百分點，延續向好態勢。從行業看，４１個工業大類行業中，有２３個行業利

潤同比增長，增長面近六成。４月，規模以上工業企業利潤同比增長３％，較３月加快０﹒４個

百分點。





《證券時報》



４月規模以上工業企業利潤增速加快

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國家統計局５月２７日發布的數據顯示，１－４月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額

２１１７０﹒２億元，同比增長１﹒４％，其中４月份規模以上工業企業利潤同比增長３﹒０％

。國家統計局工業司統計師於衛寧表示，１－４月份規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出我

國工業強大韌性和抗沖擊能力。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因

素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。



公募基金規模首次突破３３萬億元

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中基協最新發布的數據顯示，截至２０２５年４月底，公募基金資產淨值合計為３３﹒１２萬億

元，相比３月底增加８９８５億元。這是我國公募基金總規模歷史上首次突破３３萬億元，也是

自去年年初以來，第七次創下歷史新高。相比３月底，４月份貨幣基金規模猛增６６４８億元，

股票基金、債券基金規模增長均超千億元。與此同時，多類型機構對公募基金配置力度持續提升

。



支持民營企業高質量發展，多省市出台細則優化市場環境

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支持民營企業發展的「春風」拂過華夏大地，多個省市相繼發布關於促進民營經濟發展的相關方

案細則，全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境，激

發市場活力。民營企業家代表紛紛表示，要緊抓機遇謀發展，切實推動企業轉型升級，健康發展

、高質量發展，助力中國式現代化建設。（ｅｗ）

