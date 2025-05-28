《神州經脈》首４月國企利潤跌，美駐華使館指學生簽證正常辦理

《神州經脈》滬深股市今日（２８日）全天窄幅震盪，三大指數小幅高開，隨後深成指及創

業板率先翻綠，午後滬綜指升勢亦不保，最終小幅收跌０﹒０２％，報３３３９﹒９３點，五連

跌；深成指軟０﹒２６％，創業板指跌０﹒３１％。滬深兩市全天成交１萬億元（人民幣．下同

），較上個交易日回升１１０億元或１％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９０７，較上個交易日４時３０分收盤

價升４２點子。全日在７﹒１９０１至７﹒２０３３之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８９４，較上個交易日跌１８點子，兩連跌，和市場預測偏離１０２點。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 內媒指萬科創始人王石近日在朋友圈發布一則長文，掀起「王石出山」猜測。王石在文中

表示，正在嘗試和萬科的決策層建立暢通的聯繫，為萬科的平穩過渡，為保護廣大投資者、萬科

合作夥伴、１３萬員工的福祉而盡所能。王石還指，「在外界看來，王石就是萬科，萬科就是王

石。我認可：萬科是我創建的、制度是我建立的、團隊是我培養的、接班人是我選擇的。豈能推

卸對萬科應盡的責任呢？」



２﹒ 財政部公布，２０２５年１－４月，國有企業營業總收入２６２７５５億元，與上年持平

，國有企業利潤總額１３４９１﹒４億元，同比下降１﹒７％，而１－３月利潤總額為同比增長

１﹒７％。４月末，國有企業資產負債率６５﹒１％，同比上升０﹒２個百分點。１－４月，國

有企業應交稅費２０３８０﹒０億元，同比增長０﹒１％。另外，財政部公布，４月全國發行地

方政府債券６９３３億元，其中一般債券１４０７億元、專項債券５５２６億元；１－４月全國

發行地方政府債券合計３５３５４億元，其中一般債券５５０９億元、專項債券２９８４５億元

。



３﹒ 有比亞迪山東經銷商近期資金鏈斷裂，並指原因之一是近兩年比亞迪調整經銷商政策致其

現金流管理承受巨大壓力。比亞迪集團品牌及公關處相關人士對此回應稱：網傳信息不屬實。據

了解，該經銷商因盲目極速擴張並加槓桿運營，導致資金鏈出現問題。去年底以來，該經銷商集

團的部分４Ｓ店已被當地其他經銷商收購。比亞迪對該經銷商集團也在進行紓困支持，協助該經

銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。



４﹒ 對於美國國務卿魯比奧已通知各使館和領館，要求他們停止發放任何學生簽證，央視新聞

客戶端報道指，今天（２８日）上午致電了美國駐華大使館，對於目前學生簽證是否已全面暫停

受理，工作人員表示，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。

中國外交部發言人毛寧則在例行記者會上回應稱，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾，

敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。



５﹒ 毛寧今日在例行記者會上宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍

，自２０２５年６月９日至２０２６年６月８日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員

試行免簽政策。上述四國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流、訪問、過境不

超過３０天，可以免辦簽證入境。



６﹒ 財政部公布，經國務院批准，２０２５年財政部將在香港分六期發行６８０億元人民幣國

債。其中，前兩期共計２５０億元人民幣國債已分別於２月、４月發行。現定於６月４日通過招

標發行第三期１２５億元人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統

（ＣＭＵ）公布。



７﹒ 工信部反詐專班微信公眾號「信息通信行業反詐中心」今日發文指，近期接到用戶舉報，

發現有一款名為「騰訊支付」的理財ＡＰＰ，經與騰訊官方核實，該ＡＰＰ並非大家日常使用的

「微信支付」，因為微信支付僅支持在微信中使用，沒有獨立ＡＰＰ；所謂的「騰訊支付」

ＡＰＰ是冒充騰訊集團名義，惡意使用騰訊名稱，虛構騰訊股權投資項目，以「數字貨幣」為名

實施詐騙活動。



８﹒ 據《中證金牛座》引述知情人士透露，大疆掃地機器人產品已開始量產，預計將於６月發

布；大疆研發掃地機器人已超過四年，即將上市的產品是掃拖一體機器人。《新浪科技》就上述

信息向大疆求證，大疆方面表示：敬請期待。（ｓｌ）

