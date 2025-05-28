《鍾之日記》車王連挫三日，王石欲救萬科

《鍾之日記》５月２８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股今日高開低走，午後跌幅進一步擴大，汽車股走軟，比亞迪（０１２１１）帶頭下調，

小米（０１８１０）、快手（０１０２４）首季業績勝預期，逆市走高。恒指全日收報

２３２５８，跌１２３點或０﹒５３％，今日主板成交１８０８億元，為５月９日以來新低。



＊滬指五連跌，成交低位徘徊＊



滬深股市今日全天窄幅震盪，三大指數小幅高開，隨後深成指及創業板率先翻綠，午後滬綜

指升勢亦不保，最終小幅收跌０﹒０２％，報３３３９﹒９３點，五連跌；深成指軟０﹒２６％

，創業板指跌０﹒３１％。滬深兩市全天成交１萬億元人民幣，較上個交易日回升１％。核電、

可控核聚變概念延續強勢；消費股也逆市收升，食品飲料及服飾股領先；黃金概念也反彈。內媒

報道指，眾多老牌黃金企業開始與二次元ＩＰ聯名推出系列黃金飾品，借用二次元「痛文化」的

概念打造「痛金」。例如老鳳祥就與《聖斗士星矢》、《機動戰士高達ＳＥＥＤ》、《寶可夢

（Ｐｏｋｅｍｏｎ）》等熱門ＩＰ聯名，將潮流文化融入貴金屬設計，打造兼具保值屬性與情感

價值的「黃金谷子」，助力品牌實現拓圈增粉。



＊負面新聞纏身，比亞迪收挫２﹒７％＊



比亞迪（０１２１１）負面新聞纏身，今日盤中一度跌指４０４﹒４元，１０天低，全日挫

近２﹒７％，收報４０７元，為表現第二差藍籌。比亞迪股價連跌三天，合計跌幅近１３％。



早前網傳比亞迪山東最大經銷商濟南乾城集團資金鏈斷裂，多名車主在網上發聲稱，購買的

預付費服務包因門市關閉而無法使用，還有部分車主全款購車後，因經銷商將車輛合格證抵押給

銀行而無法順利上牌。４月１７日，乾城汽車貿易公司發布的《關於處理三保服務事宜的解決方

案》提及，近年由於比亞迪經銷商政策調整，對該公司現金流管理帶來巨大壓力，加上山東地區

多個汽車經銷商行業暴雷，當地銀行融資政策保守，公司融資更加困難，門市營運資金面臨巨大

挑戰，不能及時向客戶處理退還三保費用問題。



對此，比亞迪方面回應指網傳訊息不屬實，過去幾年，公司對經銷商的政策連續且穩定。其

對該經銷商集團正在進行紓困支持，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。



比亞迪又解釋，該經銷商集團是由於盲目極速擴張並加槓桿營運，才導致資金鏈出現問題。

去年底以來，該經銷商集團的部分４Ｓ店，已被當地其他經銷商收購。



此外，巴西勞工檢察官周二（２７日）對比亞迪提起訴訟，認為該汽車製造商在巴西建廠期

間，存在人口販運和讓工人在「類似奴隸般」的條件下工作，認為比亞迪對此負有責任。



根據巴西勞工檢察官辦公室的聲明，訴訟要求比亞迪和兩家外包方金匠集團和

Ｔｅｃｍｏｎｔａ賠償約４５００萬美元的精神損失費，以及對工人的個人賠償。檢察官還希望

這些公司遵守勞動法規，並要求對每項違規行為處以罰款。比亞迪回應表示，公司致力於維護人

權，尊重巴西和國際勞工保護規定，正在配合勞工檢察官的調查，並將透過法院文件對訴訟做出

回應。



＊王石發聲惹猜測，萬科如何渡難關＊



身為創始人、不過早已離開萬科（０２２０２）（深：０００００２）的王石２７日在微信

朋友圈發長文，引發市場猜測，王石是否試圖介入萬科當前決策層，以促進公司穩定過渡？萬科

ＡＨ股齊衝高逾１％，不過收市升幅收窄，Ａ股收升０﹒１５％，Ｈ股升０﹒６％。



王石在文中稱「正在嘗試和萬科的決策層建立暢通的聯繫，為萬科的平穩過渡，為保護廣大

投資者、萬科合作夥伴、１３萬員工的福祉而盡所能」。他又指：「在外界看來，王石就是萬科

，萬科就是王石。我認可：萬科是我創建的、制度是我建立的、團隊是我培養的、接班人是我選

擇的。豈能推卸對萬科應盡的責任呢？」



市場解讀指，王石在文中提到「與決策層建立暢通的聯繫」，可能意味著萬科現任管理層與

其之間存在溝通障礙。他或許希望在過渡期發揮更大的影響力，確保公司走向符合他的價值觀和

經驗。同時，其言論突出了公司過渡期的穩定性問題，尤其是管理層變動可能帶來的不確定性，

他希望建立有效的溝通機制，以減少市場對萬科的擔憂。



２０１７年王石退位交棒給郁亮，王石作為名譽主席不再參與公司治理。深鐵集團其後全面

替代和接管管理層。據悉王石仍從萬科領取高額「退休金」。據他披露，２０１９年其「退休金

」超過１０００萬元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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