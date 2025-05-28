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AH股新聞

28/05/2025 10:15

《Ａ股焦點》億航一季度營收同比降５７％，低開經濟概念股跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深多隻低空經濟概念股跌，利君股份（深：００２６５１）
挫逾７％，廣聯航空（深：３００９００）跌逾２％，萬豐奧威（深：００２０８５）、中信海
直（深：００００９９）、宗申動力（深：００１６９６）、咸亨國際（滬：６０５０５６）等
跟跌。
　
　　國內低空經濟領域明星企業－－億航在美股市場發布一季度財務業績，２０２５年一季度營
收２６１０萬元（人民幣．下同），同比下降約５７﹒７％，淨虧損同比擴大約２３﹒７％、至
７８４０萬元。
　　
　　億航以生產銷售無人駕駛電動垂直起降飛行器為主營業務。一季度，該公司共交付了１１架
ＥＨ２１６系列無人駕駛ｅＶＴＯＬ，同比減少了１５架。
　
＊國資客戶採購受到政府年度預算約束＊
　
　　據了解，地方國企的採購規模較大，是億航的核心客戶。在５月２６日晚間舉行的財報電話
會上，億航首席運營官王釗解釋稱，國資客戶採購受到政府年度預算約束，政府制定新財年預算
需要一定時間，此外，國企採購的內部流程周期較長。
　
　　根據中國民航局的預測，到２０２５年，中國低空經濟的市場規模將達到１﹒５萬億元，到
２０３５年更有望達到３﹒５萬億元。（ｊｑ）

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