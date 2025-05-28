【大國博弈】美警告意大利輪胎製造商，中企持股或限制產品銷售

《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》報道，美國警告意大利輪胎製造商倍耐力

（Ｐｉｒｅｌｌｉ） ，中國央企中化國際（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ）（滬：６００５００）透過子

公司中國化工橡膠持有３７％倍耐力股權，可能限制其在美國銷售新款可傳輸數據的輪胎。



報道稱，美國商務部工業與安全局在４月２５日致函倍耐力作出上述非正式建議。倍耐力公

司開發出「智能輪胎」系統可以收集數據並實時傳輸至車輛進行處理。但美國正打擊將中國技術

用於汽車行業，禁止美國道路上的聯網汽車使用中國控股企業的關鍵軟件和硬件。軟件禁令將於

２０２７年生效，硬件禁令將於２０２９年生效。



《彭博》補充，這封信是應倍耐力的諮詢請求而發出的。信中說，在汽車中採用倍耐力

Ｃｙｂｅｒ輪胎技術的汽車廠商，可能需要申請某種授權才能在美國銷售這些汽車。



倍耐力公司不予置評，美國商務部未有回應傳媒查詢。



倍耐力自身與中化集團也存在控制權爭拗。倍耐力董事會上月通過決議，限制中化行使其投

票權，致使對方不能控制倍耐力。當時倍耐力提及，限制中化投票權與集團在美國的銷售有關。

（ｒｙ）

