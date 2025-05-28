《中國要聞》端午假國內國際機票預訂量均同比上漲，機票價格下降

《經濟通通訊社２８日專訊》５月３１日至６月２日為內地端午節假期。據《央視新聞》報

道，機票預訂目前進入高峰，在線旅遊預訂平台數據顯示，國內航線機票預訂量同比上漲一成，

國際航線同比上漲約兩成。



航旅縱橫大數據顯示，截至５月２７日，端午假期國內航線機票預訂量超２９３萬張，杭州

、北京、上海、昆明比去年端午假期更加熱門，旅客同比增幅較大。由於端午假期時間較短，旅

客出行以中短途為主，選擇自駕和高鐵出行的旅客佔比更高，所以部分航線機票價格較「五一」

假期出現下降。



去哪兒大數據研究院研究員石珂介紹，截至目前，端午機票平均支付價格環比「五一」下降

２２％，以青島、寧波、舟山、荊州四個端午熱門出行城市為例，機票價格分別降低了２９％，

２８％，１９％，２３％，而整體機票提前預訂量比去年端午增長了１０％。



此外，今年的端午假期國際航線機票預訂量超６２萬張，比去年同期增長約１９％。中短途

熱門航線機票預訂量同比增長近１倍。



＊全國多地機票價格大幅下降＊



《央視財經》報道，近期全國多地機票價格明顯下降。未來一個月，從廣州出發，飛往昆明

、上海、南京、武漢等多個旅遊熱門地，機票均價都在三百元人民幣左右。即便是端午小長假出

發，價格浮動也不大。



有業內人士指出，進入五月中下旬，旅遊市場回歸常態化。全國多地機票價格大幅下降，部

分甚至低於１﹒３折。此外，酒店的價格也比「五一」假期接近腰斬。同時，國內不少跟團遊產

品也趁機做起折扣活動，吸引遊客。（ｊｑ）

