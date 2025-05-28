張學友東莞演唱會因撞期高考遭投訴，延至８月底舉行

《經濟通通訊社２８日專訊》香港「歌神」張學友原定下周在廣東東莞舉行的演唱會，確定

延期至８月底舉行。此前，該演唱會因與內地高考撞期，加上演出場館距離中學較近，遭到多名

市民向政府投訴要求改期。



主辦方廣州禾光飛揚昨晚（２７日）發布通告，稱「張學友６０＋巡回演唱會東莞站」將延

期至８月２９日、３０日、３１日舉行，演出地點不變。針對東莞市以外前來觀看演出的觀眾，

因演出延期所產生的相關損失，將制定相應補償方案。



該機構表示，已購票觀眾可選擇保留門票觀看延期演唱會，毋須任何操作，系統將自動變更

為新場次；選擇退票的觀眾，可通過原購票平台申請全額退款；因演出延期產生的酒店退訂手續

費，以及機票、火車票退票手續費相關損失，也將給予相應的補償。



據了解，此前有部分東莞市民投訴，張學友舉行演唱會期間正值高考，加上場地亦鄰近其中

一個考試地點，擔心會令交通阻塞、產生噪音及住宿等問題，影響考生成績，要求演唱會延期。



中國去年有１３４２萬人參加高考，創下歷史新高。據教育部今日消息，２０２５年全國高

考報名人數１３３５萬人，對比去年小幅減少７萬人。（ｊｑ）

