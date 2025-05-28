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AH股新聞

28/05/2025 14:43

《經濟時評》中信證券：降準降息仍有空間，今年或再降準５０基點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中信證券２０２５年資本市場論壇今日在上海開幕。中信證券
首席經濟學家、ＦＩＣＣ首席分析師明明表示，中國宏觀政策將更加積極，降準降息仍有空間。
　
　　明明表示，５月８日，人行下調政策利率０﹒１個百分點，７天期逆回購操作利率從
１﹒５％調降至１﹒４％，預計２０２５年逆回購可能還存在１－２次降息，幅度在２０個－
３０個基點。５月１５日，人行降準０﹒５個百分點，預計將向市場提供長期流動性約１萬億元
人民幣。在地方政府化債、支持實體經濟修復等訴求下，政府債供給料提速，２０２５年人行或
將再降準１次，幅度或為５０個基點。
　
　　從產業政策角度看，中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆認為，科技創新政策承前啟後，戰
略性新興產業和未來產業或迎持續增長。後續政策重點或在強化基礎研究、深化科技產業融合、
培育教育科技人才優勢等方面。戰略性新興產業注重安全規範與應用拓展，重點聚焦智能網聯汽
車、低空經濟與商業航天等領域，同時關注供給側結構性改革政策的出台。今年未來產業的重點
領域或是６Ｇ、具身智能和人工智能等，後續創設國家級引導基金、落地債市「科技板」、加大
基礎研究財政支出等政策或漸次落地，以持續構建未來產業投入增長機制。（ｊｑ）
　

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