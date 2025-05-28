《Ａ股行情》滬指高開０﹒０３％，李強稱今年財政支出規模將新高

《經濟通通訊社２８日專訊》美國５月消費者信心創四年來最大增幅，歐盟擬加快與美方貿

易談判，隔夜美股大漲。滬深股市今早亦小幅高開，滬綜指高開０﹒０３％，報３３４１﹒８５

點，深成指高開０﹒１％，創業板指高開０﹒２４％，農藥化肥股開盤造好，培育鑽石股走低。



國務院總理李強在參加東盟－中國－海合會經濟論壇開幕式時講話稱，今年中國財政支出規

模將創歷史新高，中國貨幣金融總量的調控力度也在顯著加大，為社會總需求的擴張提供了有力

的支撐；未來中國政府還將根據形勢變化，持續加大逆周期調節力度。他指出，中國將把發展的

戰略立足點更多的放在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升中國經濟的內在驅動力；將堅定

不移擴大高水平對外開放，推出更多自主開放和單邊開放的措施。



截至４月底，中國公募基金資產淨值首次突破３３萬億元（人民幣．下同），再創新高。與

３月底相比，公募基金規模在短短一個月內成增近９０００億元；從結構上來看，固收類基金成

為規模增長的主力，與３月底相比，債券型基金和貨幣型基金規模合計增長超８０００億元。此

外國資委國有資本運營平台－－中國誠通召開２０２５年度金融和基金工作會，董事長奚正平出

席會議時指出，要緊扣專項債注資、科創基金設立、增持貸投資等重點任務，全力以赴完成各項

任務目標。



人行今日進行２１５５億元７天期逆回購，公開市場今日有１５７０億元逆回購到期，即今

日淨投放５８５億元。（ｒｙ）

