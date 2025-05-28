《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒５％，深證Ｂ收升０﹒７％

《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒５％，報２５８﹒２３點。深證Ｂ股指
數收升０﹒７％，報１１９８﹒５９點。
《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇
28/05/2025 15:17
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