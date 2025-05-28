《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０７％，核電股再度走強

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深三大指數今日齊高開，午間則漲跌不一，滬綜指收升

０﹒０７％，深成指跌０﹒０４％，創業板揚０﹒０２％。兩市上午成交６５２３億元（人民幣

．下同），較上個交易日增量４１８億元或６﹒８％。個股跌多升少，兩市半日共１６５２個股

上漲，近３３００隻個股下跌。



盤面上，可控核聚變概念再度強勢，半天飆約２﹒５％，利柏特（滬：６０５１６７）及融

發核電（深：００２３６６）升停封板。業內普遍判斷，在２０３０年前後，可控核聚變的商業

化時期將要到來。ＦＩＡ（聚變能產業協會）的一項報告顯示，調查的３７家商業核聚變公司中

，有２６家認為在２０３５年前第一台核聚變機組將實現並網供電。另一調查顯示，在參與調查

的３５家公司中，有１９家認為在２０３５年前第一台核聚變機組將滿足商業化運行的條件。



此外，以食品飲料為首的消費股表現活躍，歡樂家（深：３００９９７）、均瑤健康

（滬：６０５３８８）封板；而昨日大漲的寵物經濟概念則回吐，上午跌１﹒６％。另海洋經濟

、物流及無人駕駛概念均走高，醫藥醫療走跌。（ｒｙ）

