《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１９％，深成指、創業板齊跌

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股三大指數午後走勢分化，滬綜指升０﹒１９％，報
３３４６﹒９７點，深成指跌０﹒０５％，創業板指跌０﹒０３％，滬深３００指數升
０﹒１６％。上海Ｂ股揚０﹒８４％，深圳Ｂ股升０﹒２７％。化工、農業股走疲。（ｒｙ）
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28/05/2025 13:34
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３３４６﹒９７點，深成指跌０﹒０５％，創業板指跌０﹒０３％，滬深３００指數升
０﹒１６％。上海Ｂ股揚０﹒８４％，深圳Ｂ股升０﹒２７％。化工、農業股走疲。（ｒｙ）
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