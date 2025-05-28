《Ａ股行情》滬綜指微跌０﹒０２％五連跌，消費、核能股逆市收漲

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今日全天窄幅震盪，三大指數小幅高開，隨後深成指

及創業板率先翻綠，午後滬綜指升勢亦不保，最終小幅收跌０﹒０２％，報３３３９﹒９３點，

五連跌；深成指軟０﹒２６％，創業板指跌０﹒３１％。滬深兩市全天成交１萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日回升１１０億元或１％。



從板塊上看，核電、可控核聚變概念延續強勢，合鍛智能（滬：６０３０１１）、融發核電

（深：００２３６６）、雪人股份（深：００２６３９）等漲停。消費股也逆市收升，食品飲料

及服飾股領先，黃金概念反彈，周大生（深：００２８６７）、老鳳祥（滬：６００６１２）升

停。內媒報道指，眾多老牌黃金企業開始與二次元ＩＰ聯名推出系列黃金飾品，借用二次元「痛

文化」的概念打造「痛金」。例如老鳳祥就與《聖斗士星矢》、《機動戰士高達ＳＥＥＤ》、《

寶可夢（Ｐｏｋｅｍｏｎ）》等熱門ＩＰ聯名，將潮流文化融入貴金屬設計，打造兼具保值屬性

與情感價值的「黃金谷子」，助力品牌實現拓圈增粉。



下跌方面，醫藥股陷入調整，農業種植及半導體跌幅靠前。另外，汽車整車股跌多升少，賽

力斯（滬：６０１１２７）跌超３％，比亞迪（深：００２５９４）收挫２﹒６％。比亞迪新聞

多多，繼帶頭降價遭同業炮轟之外，有傳聞指其山東經銷商爆雷，比亞迪集團品牌及公關處相關

人士回應稱：山東經銷商是由於盲目極速擴張並加槓桿運營導致資金鏈出現問題。比亞迪對該經

銷商集團進行紓困支持，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ３８３６﹒２４ －０﹒０８

上證指數 ３３３９﹒９３ －０﹒０２ ３８９３﹒４１

深證成指 １０００３﹒２６ －０﹒２６ ６２０６﹒０９

創業板指 １９８５﹒３８ －０﹒３１

科創５０ ９７０﹒６４ －０﹒２３

Ｂ股指數 ２５８﹒２３ ＋０﹒５３ １﹒４９

深證Ｂ指 １１９８﹒５９ ＋０﹒７０ ０﹒５１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

