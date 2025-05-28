《Ａ股焦點》拼多多首季營收增速放緩，滬深概念股普跌

《經濟通通訊社２８日專訊》拼多多昨晚發布２０２５年第一季度財報，公司該季度實現營

收９５６﹒７２億元（人民幣．下同），同比增長１０％，增速跌至２０２２年二季度以來的最

低值；調整後的歸屬於普通股東的淨利潤為１６９﹒１６億元，同比下降４５％。



與此同時，平台對於商家和消費者的補貼力度卻在加大。在財報電話會上，拼多多董事長、

聯席ＣＥＯ陳磊表示，今年一季度，外部環境給商家群體帶來了更多的不確定性，為了與商家共

同應對新挑戰，平台要敢於犧牲短期業績，拿出真金白銀反哺商家，才能助力商家度過短期波動

。



受到業績下跌影響，拼多多股價在美國收市跌近１４％至１０２﹒９８美元。滬深拼多多概

念股早盤普跌，值得買（深：３００７８５）挫逾７％，元隆雅圖（深：００２８７８）及跨境

通（深：００２６４０）跌３％，引力傳媒（滬：６０３５９８）、水星家紡

（滬：６０３３６５）、愛嬰室（滬：６０３２１４）、兆馳股份（深：００２４２９）、煌上

煌（深：００２６９５）、德力股份（深：００２５７１）跟挫。（ｒｙ）

