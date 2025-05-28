抖音發布新規打擊仿冒熱點當事人或親友：需限時內提供身份證明

《經濟通通訊社２８日專訊》抖音昨發布新規，其中要求，以熱點事件當事人或其親友身份

發布內容的帳號，需在一定時間內提供證明材料，以打擊仿冒熱點當事人行為。



抖音表示，近年一些社區內的爭議熱點事件尚處事實不清階段，卻快速傳播、過度發酵，虛

假不實信息、網暴言論等內容伴隨其中，事件中的當事人和相關方也被廣泛關注和討論。有的當

事人因爭議言行蹭取流量，進而與商業利益捆綁；還有一些帳號，或斷章取義製造衝突，或偽造

信息蹭熱營銷，借熱點事件不當獲利。



為了向用戶和創作者提供平等友善的交流和互動空間，抖音在有關部門的指導下，根據相關

法律法規及平台規則，制定了《抖音社區熱點信息和帳號治理規則（試行）》。重點包括：對社

區熱點信息建立識別、研判、分類，以及標記和追蹤機制；與主流媒體、權威機構建立協同機制

，推動真實信息傳播，包括「熱點事實核實機制」、熱點闢謠機制等；對社區爭議熱點信息做專

項內容治理，為熱點的核實和真相的揭示爭取時間，避免爭議甚至不實信息傳播誤導公眾、損害

用戶合法權益；對熱點當事人帳號的權益保護和行為約束；對熱點事件中出現的違規帳號，採取

長效約束治理，包括但不限於清理違規內容、清理爭議期間漲粉等，同時關閉其商業變現渠道。



＊事件周期內對爭議熱點當事人帳號暫停商業變現功能＊



在「對熱點當事人帳號的權益保護和行為約束」方面，以熱點事件當事人或其親友身份發布

內容的帳號，需在一定時間內提供證明材料。身份明確者，帳號將在顯著位置予以標識。平台還

將提供「一鍵防網暴」功能，嚴厲處置針對當事人的「人肉」「網暴」。同時，在流量激增期對

存在不當行為或爭議的事件當事人啟動適度降熱和「冷靜」機制，包括但不限於暫停關注、限制

流量或限制投稿╱直播等；針對爭議熱點當事人帳號在事件周期內暫停商業變現功能，包含但不

限於直播打賞、電商帶貨、星圖商單、廣告合作等功能。（ｓｌ）



