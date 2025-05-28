【車企血戰】傳商務部冀引導二手車出口，並規範零公里二手車市場

《經濟通通訊社２８日專訊》互聯網近日流傳一份商務部召集車企和相關行業機構在昨日

（２７日）下午開座談會的通知，座談會主題為討論促進二手車流通消費及研究「零公里」二手

車問題。市場傳出參與的車企包括比亞迪、東風汽車等，而據內媒《第一財經》透露，參會企業

包括東風集團、比亞迪、元通國貿、山東華通、抖音集團和瓜子二手車等，參會機構則包括中國

汽車工業協會後市場分會、中國汽車流通協會、中國汽車技術研究中心。



報道並引述接近東風集團的人士強調，座談會「是（車企）主動報名的」，會議主要是想引

導二手車出口，並規範「零公里」二手車市場。



「零公里」二手車是指已完成車輛登記手續，但實際行駛里程極低甚至為零的「二手車」。

這些車通常是經銷商為完成銷售任務、快速回籠資金，而將庫存時間較久的新車註冊，隨後以二

手車形式出售。長城汽車董事長魏建軍近日接受內媒專訪時揭露了零公里二手車亂象後，引起官

方關注。



＊據報部分經銷商主要出口零公里二手車＊



對於這種二手車的出現，報道引述某自主車企管理層舉的例子稱，按照市場需求和經銷商經

營狀況，本來一個月批售任務為１５０輛，但廠家拋出有利政策讓經銷商批售２００輛車甚至更

多，導致超配車輛的經銷商難以消化過高的庫存，「經銷商高價進車、低價賣車已經成為常態」

。



報道又提到，中國汽車市場近幾年快速發展，價格戰也在近兩年打得激烈，對於廠商和經銷

商來說，內銷轉出口成為尋求增長的一條路徑，「零公里」二手車除了出現在國內，還出現在汽

車平行出口模式中。報道引述一名車商指出，當前國內有數百家獲得資質的二手車出口企業，他

們的車源主要來自國內經銷商和部分新能源車企，其中一些大型汽車經銷商已開啟二手車出口業

務，「出口的二手車主要為零公里二手車」。（ｓｌ）

