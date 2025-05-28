【聚焦人幣】財政部：今年在港分六期發６８０億人民幣國債

《經濟通通訊社２８日專訊》財政部公布，經國務院批准，２０２５年財政部將在香港分六

期發行６８０億元人民幣國債。其中，前兩期共計２５０億元人民幣國債已分別於２月、４月發

行。現定於６月４日通過招標發行第三期１２５億元人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管

理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。（ｓｌ）

