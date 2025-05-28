《打擊貪腐》光大信託原董事長閆桂軍受賄及違規放貸共６６億受審

《經濟通通訊社２８日專訊》光大信託原黨委書記、董事長閆桂軍受賄、違法發放貸款、國

有公司人員濫用職權一案，昨日（２７日）在湖北省荊州市中級人民法院一審公開開庭審理。閆

桂軍當庭認罪悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。



荊州市人民檢察院指控，２００２年下半年至２０２１年，閆桂軍利用擔任光大銀行寧波分

行黨委書記、行長，光大銀行公司業務部總經理，光大金控資產管理有限公司黨委副書記、總裁

，光大興攏信託有限責任公司黨委副書記、黨委書記、總裁、董事長等職務上的便利，為有關單

位和個人在貸款審批、業務發展和入職晉升等事項上提供幫助，非法收受財物，共計折合人民幣

２１１７１萬餘元。



２０１６年５月至２０２０年２月，閆桂軍在擔任光大信託黨委副書記、黨委書記、總裁、

董事長期間，明知相關公司不符合貸款條件，違反法律規定，指使下屬辦理並違規審批，促使相

關信託計劃等項目通過評審，向相關公司發放貸款共計６３﹒９億餘元人民幣。



２０２０年５月至７月，閆桂軍在擔任光大信託黨委書記、董事長期間，違反國有資產轉讓

監管規定，擅自批准將某公司戰略配售股票收益權以遠期方式轉讓給不具備戰略投資資格的相關

自然人。



＊曾因恒大２００億元、佳兆業４０億投資決策問題多次被問話＊



５７歲的閆桂軍交通銀行河南省分行工作，２０００年進入光大集團，歷任光大銀行寧波分

行行長、總行公司部總經理、杭州分行行長等職。２０１０年，閆桂軍出任光大金控資管公司黨

委副書記、總裁；２０１５年４月出任光大信託總裁，曾一人身兼黨委書記、董事長、總裁三職

，２０１９年１２月卸下總裁一職。到２０２１年再卸董事長之位時，《財新》報道指，光大集

團內部是以違反「八項規定」為由免去閆桂軍的職位。



報道並指，２０２３年初，因恒大２００億元、佳兆業４０億元投資決策問題，閆桂軍曾被

有關部門多次叫去問話。同年４月，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬涉嚴重違

紀違法受查，１０月，李曉鵬被「雙開」並被正式逮捕。今年３月，李曉鵬因受賄６０４３萬元

罪成，被判囚１５年。報道又提到，閆桂軍和李曉鵬同是河南人，李曉鵬在任期間，不少人舉報

稱，光大體系內存在由地域關係組成的小群體。（ｓｌ）





