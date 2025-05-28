《中國要聞》江西首４月破逾百宗假煙私煙案，涉逾１﹒５億元

《經濟通通訊社２８日專訊》據央視新聞報道，江西省煙草專賣局今年重拳出擊，在「颶風

６號」專項行動中取得重大戰果，首４月全省共查處５萬元（人民幣．下同）以上假私煙案件

１０３宗，查獲假私捲煙４３５３﹒６１萬支，搗毀生產據點７處，涉案總金額突破１﹒５億元

。其中，電子煙領域實現刑事判決零的突破，開創全國先例。



其中，九江「１２．２０」特大假煙案創下多項紀錄。在江西省、市兩級警煙部門１８０餘

人的聯合行動中，同時在江西修水和湖北咸寧開展收網，現場查獲捲煙機２台、煙絲６噸、半成

品捲煙７５０餘萬支，貨值８５０餘萬元；１３名涉案人員落網，包括２名越南籍嫌疑人。經深

挖擴線，目前到案人數已達２０人，涉案金額近億元。



＊全國首宗電子煙刑事判決案２０名疑犯已獲刑＊



值得關注的是，宜春市「１１．１５」假冒電子煙案成為全國電子煙監管的標桿案例。經過

一年多的努力，專案組打掉一個涉及國內外十餘地的犯罪網絡，查扣假冒電子煙及相關產品４０

萬餘支，凍結資金４９０萬元。２１名犯罪嫌疑人中已有２０人獲刑，該案也成為全國首例「霧

化物電子煙」刑事判決案件。（ｓｌ）

