古茗加入冰杯戰團，推出１元人民幣「一杯冰水」掀熱議

《經濟通通訊社２８日專訊》夏日冰杯大戰開始，古茗（０１３６４）近日也加入戰團，新

推出「一杯冰水」和「鮮活檸檬水」，其中「一杯冰水」定價１元（人民幣．下同），「鮮活檸

檬水」中杯定價３元，折扣後２﹒５元。



由於「一杯冰水」的１元售價直接腰斬便利店的２元樽裝水售價，甚至讓４元的便利店冰杯

顯得溢價過高，古茗冰水迅速掀起熱議，社交平台「古茗冰水」相關話題火爆，不少消費者介紹

其「古茗冰水搭配」，例如以不到１元的咖啡液製作成冰美式等。



據內媒引述古茗方面介紹，這兩款產品是夏季限定，推出時間約在兩周前，但全國每個地區

略有不同。其中，「一杯冰水」是含有冰塊的冰水，但若顧客僅需要冰，可以只加冰塊不加水，

而其杯型為中杯５００毫升。



報道又指，冰杯早已於全家、７－１１、羅森等便利店出售，但去年夏天開始受到年輕人追

棒，新茶飲品牌於是也加入戰團。蜜雪冰城（０２０９７）就曾在去年７月推出１元的「雪王冰

杯」，當時還曾因需求過大而出現冰塊短缺的情況，部分分店要暫時停售產品。另據餓了麼與尼

爾森ＩＱ共同發布的《２０２４夏季即時零售冰品酒飲消費洞察報告》，大暑前後冰杯外賣量同

比增長３５０％。（ｓｌ）

