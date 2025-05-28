深圳高速（５４８）股東雲杉資本購１０８１萬股，股權升至１０％

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，獲
悉股東江蘇雲杉資本管理於４月１５日至昨日期間，通過集中競價方式增持１０８１萬股Ｈ股，
佔０﹒４３％股權。
該集團指，截至昨日，雲杉資本所持股權從９﹒５７％上升至１０％。有關權益變動情況不
會導致控股股東、實際控制人的變化，而有關集中競價增持，不觸及要約收購。（ｗｈ）
《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇
28/05/2025 08:33
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悉股東江蘇雲杉資本管理於４月１５日至昨日期間，通過集中競價方式增持１０８１萬股Ｈ股，
佔０﹒４３％股權。
該集團指，截至昨日，雲杉資本所持股權從９﹒５７％上升至１０％。有關權益變動情況不
會導致控股股東、實際控制人的變化，而有關集中競價增持，不觸及要約收購。（ｗｈ）
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