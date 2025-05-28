深圳高速（５４８）股東雲杉資本購１０８１萬股，股權升至１０％

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，獲

悉股東江蘇雲杉資本管理於４月１５日至昨日期間，通過集中競價方式增持１０８１萬股Ｈ股，

佔０﹒４３％股權。



該集團指，截至昨日，雲杉資本所持股權從９﹒５７％上升至１０％。有關權益變動情況不

會導致控股股東、實際控制人的變化，而有關集中競價增持，不觸及要約收購。（ｗｈ）

