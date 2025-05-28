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AH股新聞

28/05/2025 08:34

京城機電（００１８７）披露氣體儲運及智能製造屬業務增長點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》京城機電（００１８７）（滬：６００８６０）公布，昨天舉
行２０２４年度暨２０２５年第一季度業績說明會，被問及未來盈利增長的主要驅動因素，披露
氣體儲運板塊及智能製造板塊均是業務增長點。
　
　　該集團指，氣體儲運裝備行業方面，內地工業氣體市場整體發展趨勢穩中向好，鋼瓶市場需
求總量相對平穩。氫能產業發展還處於示範運營階段，預計氫能市場在今年有望實現增長。至於
國際市場的不確定性和壓力進一步加劇，國內市場隨政策刺激和工業升級的推進，工業消防市場
保持穩定。
　
　　該集團指，智能製造行業方面，中國自動化設備市場持續增長，設備向智能化、柔性化升級
，工業機器人等技術水平不斷提高。行業競爭格局集中度提升，頭部企業憑借技術、品牌優勢佔
據較大份額，同時新興企業通過技術創新和定制化服務在細分領域崛起。儘管行業發展態勢良好
，但仍面臨技術升級、市場競爭加劇等挑戰。隨著中國工業機器人行業投融資活躍態勢的延續，
今年工業機器人市場將迎來技術融合、市場空間拓展和競爭格局多元化的關鍵時期。（ｗｈ）

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