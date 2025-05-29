《中國要聞》張國清上海調研平台經濟，要求強化監管維護市場公平

《經濟通通訊社２９日專訊》國務院副總理張國清２７日至２８日在上海市調研促進平台經

濟健康發展和市場監管有關工作。他強調，全面強化市場監管領域治理能力，推動構建平台經濟

良好生態，維護公平有序市場環境。



＊平台企業要把流量資源用於支持高質量產品和服務＊



張國清先後來到網絡零售、直播電商、外賣送餐等平台企業，調研了解企業在消費場景創新

、新技術應用、主體責任落實等方面情況。他強調，平台經濟在促進創新創業、做強國內大循環

等方面發揮著重要作用。平台企業要把流量資源用於支持高質量產品和服務，與平台內商戶、新

就業形態勞動者、消費者等相關方實現互利共贏，共同推進平台經濟健康發展。



＊平台算法向上向善，明晰收費標準降低商戶負擔＊



張國清表示，要遵循公開公平原則制定平台規則，保障商戶合法自主經營權，堅決遏制劣質

低價等惡性競爭；堅持平台算法向上向善，優化訂單分配、即時配送等算法，保護各方正當權益

；明晰平台收費標準，在確保收費合理透明的同時，積極採取措施降低商戶負擔；規範直播電商

行為，嚴格直播間運營者、電商主播資質管理，對惡意比價、虛假宣傳、刷單炒作等違法違規行

為及時採取限流、停播、封號、納入黑名單等措施，重拳整治各種亂象。要強化關鍵技術攻關，

注重賦能傳統產業轉型升級，推動應用優勢、數據優勢轉化為創新優勢。



＊加大涉企違規收費整治力度＊



張國清強調，市場監管工作直接關係人民群眾切身利益和經營主體權益，必須持續提升治理

能力，更好服務經濟社會高質量發展。要深化市場監管領域改革，加快清理妨礙統一市場和公平

競爭的各種規定和做法，強化新經濟、新業態監管制度供給，完善市場准入退出機制，激發經營

主體活力。要加強監管執法能力建設，加大涉企違規收費整治力度，依法嚴厲打擊食品安全違法

犯罪行為，嚴格落實處罰到人、從業禁止、聯合懲戒等規定，積極維護良好市場環境。要優化技

術支撐手段，加快大數據、人工智能等新技術運用，推動構建穿透式監管，增強風險隱患及時識

別處置能力，提升市場監管質效。（ｅｗ）

