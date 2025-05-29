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AH股新聞

29/05/2025 15:32

【關稅戰】商務部：日內瓦經貿會談以來中美雙方在多層級保持溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》商務部舉行例行發布會，就近期中美雙方
經貿團隊是否又進行了磋商的問題，商務部新聞發言人何咏前表示，中美日內瓦經貿會談以來，
雙方利用多雙邊場合在多個層級，就經貿領域各自關切保持溝通。
　
　　她又表示，近期中方圍繞美方在半導體領域濫用出口管制措施等做法，多次與美方進行交涉
。中方再次敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性限制措施，共同維護日內瓦高層會談共
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