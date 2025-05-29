《神州金融》上海啟動不動產信託登記試點，鼓勵養老助老場景開展

《經濟通通訊社２９日專訊》繼北京之後，上海也啟動了不動產信託登記試點。上海金融辦

、國家金監總局上海監管局、上海市規劃和自然資源局、國家稅務總局上海市稅務局、上海市民

政局、上海市浦東新區政府聯合發布《關於開展不動產信託登記試點的通知》。《通知》稱自本

通知印發之日起試行一年。



上海金融辦指出，本次上海不動產信託登記試點的創新亮點在於，一是明確登記模式，實現

信託財產有效隔離。這一登記模式與北京的不動產信託財產登記相似。二是擴大適用範圍，豐富

應用場景。《通知》前瞻性設置了慈善信託專項條款，對慈善信託雙受托人模式的業務場景進行

了適用規定。同時，《通知》特別鼓勵圍繞養老助老、特殊需要、家庭服務、公益慈善、風險處

置等與民生福祉密切相關的場景開展不動產信託登記試點。



《通知》主要包括四部分內容。一是明確了不動產信託、不動產信託登記等定義以及本次試

點的適用範圍。《通知》適用範圍為上海轄內信託機構以在上海市行政區域範圍內的不動產開展

不動產信託業務；此外，還特別明確慈善組織與信託公司合作通過雙受托人模式備案不動產慈善

信託的適用情形。二是明確開展不動產信託業務的合規性要求。三是規定了辦理流程。四是完善

了其他配套機制。（ｅｗ）

